موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية.. 71 منفذًا

تعمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووكلاء وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة على توفير كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان 2024.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن العمل يتم على مدار الساعة من قبل كافة الجهات المعنية للانتهاء من إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان 2024، في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة من أجل توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

معارض أهلا رمضان 2024

وأشار إلى أن كافة معارض أهلا رمضان 2024 ستكون في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وهناك مراعاة في التوزيع الجغرافي لها من أجل ان تشمل كافة المحافظة وتكون قريبة من المواطنين بهدف التسهيل عليهم الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

معارض أهلا رمضان بالغربية

وكشف في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المعارض سيتم افتتاحها منتصف شهر شعبان ويتوفر بها كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وسيكون هناك 3 معارض رئيسية وفقاً لتوجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب 68 منفذًا فرعيًا وفقاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.