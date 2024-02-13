محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع حربية لإسرائيل: انتهكت القانون الدولي

أمرت محكمة الاستئناف الهولندية بوقف تصدير قطع غيار الطائرة المقاتلة «إف 35» إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات القانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، وبنص القرار فإن على حكومة أمستردام الامتثال لما أصدرته المحكمة في غضون أسبوع واحد.

تأكيد استخدام إف 35 في حرب غزة

وبحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، قالت المحكمة إن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء الطائرة إف 35 خلال حرب إسرائيل على غزة لارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي، موضحة أن الحكومة الهولندية قامت برفع دعوى استئناف على الحكمة، وهو ما قامت المحكمة برفضه مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تمتثل للقرار في غضون أسبوع.

ونقلا عن محكمة الاستئناف الهولندية، فإن طائرات إف 35 على الأرجح تم استخدامها في حرب غزة، مما أدى إلى سقوط مدنيين، ويأتي ذلك على خلفية إرسال هولندا شحنة واحدة على الأقل لدولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحتى الآن لم تعلق دولة الاحتلال الإسرائيلي على القرار الصادر من المحكمة.

علاقة طائرة «إف 35» الأمريكية بهولندا

رغم أن طائرة إف 35 هي طائرة أمريكية الصنع فإن هولندا واحدة من ضمن عدة مستودعات إقليمية لتصنيع، وتصدير قطع غيار الطائرة.

وفيما يتعلق بثمن تلك الطيارة، فقيمتها تصل إلى نحو 100 مليون دولار، ويستطيع امتلاكها سلاح الجو والبحر ولكن تكون بإمكانات مخصصة لكل فئة حيث تستطيع العمل على السفن الهجومية البرمائي ويمكن التحليق بدون طيار أيضا، بحسب ما ذكرت سابقا وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وتلك الطائرة تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، وهي إحدى المقاتلات أحادية المحرك التي تتحرك بشكل أسرع من الصوت ومتعددة المهام، كما أنها الثانية من مقاتلات الجيل الخامس وقادر على دمج أجهزة الاستشعار التي تتيح مستوى عاليا من الوعي الظرفي والفتاك بعيد المدى خلف مدى الرؤية.