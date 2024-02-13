إعلان نتائج مسابقة الجامعة الخضراء الذكية في بنها 28 فبراير

تواصل فرق التقييم لمسابقة الجامعة الذكية الخضراء، والتي أطلقتها جامعة بنها أعمالها للأسبوع الثاني على التوالي، بزيارة كليات الجامعة والإدارات المشاركة، وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمهيدًا لاختيار الفائزين في المسابقة.

الجامعة الخضراء الذكية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مسابقة «الجامعة الخضراء الذكية» التي أطلقتها الجامعة خلال الشهر الماضي تأتي فى إطار رؤية الدولة بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.

نموذج للجامعات المستدامة

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن جامعة بنها تسعى دائما لتكون نموذج للجامعات المستدامة بحيث تكون جامعة خضراء وجامعة منتجة، كما تبنت الجامعة العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات وانعكس ذلك على تأثير الجامعة فى عدد من التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيقها.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مسابقة الجامعة الخضراء الذكية تأتي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة، والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030

يذكر أن جامعة بنها أطقلت مسابقة الجامعة الخضراء الذكية فى الأول من شهر يناير الماضى وتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير، وبدأت زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير الجاري، على أن يجري إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، كما تم تشكيل لجان متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة وتقييم المشاركين حيث تم تخصيص قيمة الجوائز كالتال: 50 ألف جنيه لأفضل كلية، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.