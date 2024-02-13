10 خطوات لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. اعرف آخر موعد

ساعات قليلة تفصل آلاف الطلاب عن إغلاق باب التسجيل في استمارة الثانوية الأزهرية، وأعلنت بوابة الأزهر الشريف عبر موقعها الرسمي خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من التسجيل فيها قبل إغلاقه يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

وحول خطوات لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024، فقد جاءت كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على بوابة الأزهر الشريف.

- يقوم الطالب باختيار التسجيل الإلكتروني لـ«استمارة الثانوية الأزهرية 2024».

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- يقوم الطالب بكتابة كلمة السر.

- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

- تظهر استمارة الثانوية الأزهرية 2024.

- يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة.

- يقوم الطالب برفع المستندات.

- يقوم الطالب بالتأكد من صحة البيانات والمستندات.

- يقوم الطالب بالضغط على حفظ.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

- يجب كتابة اسم الطالب رباعي على الصور.

- لا بد أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الأربع صور التي تسليمهم.

- بالنسبة للمعيد يقوم باستخراج بيان رسوب حديث من المنطقة.

- يقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة في كشف 2 ج في الملاحظات.

- شهادة ميلاد حديثة لم يمر علي استخراجها أكثر من ثلاثة شهور.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- بيان الرسوب بالنسبة للطلاب الراسب، ويتم إرفاقه مع الاستمارة.

- مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب في برنامج شئون الطلاب حتى لا يحدث خطأ في الترتيب الأبجدي لكشوف 2 ج.

وعلى الطالب الضغط على الرابط هنـا للدخول إلى الموقع من أجل التسجيل في الاستمارة.