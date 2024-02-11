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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

كتب:

رؤى ممدوح
01:24 م | الأحد 11 فبراير 2024
الثانوية الأزهرية- أرشيفية

الثانوية الأزهرية- أرشيفية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية، المؤهلة لدخول امتحانات نهاية العام الحالي 2023-2024.

 

 

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية الأزهرية 2024

وتشمل الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية الأزهرية الآتي:

- عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب رباعي.

- شهادة ميلاد الطالب مميكنة وحديثه الإصدار.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- بيان رسوب للطلاب الراسبين المتقدمين للامتحانات هذا العام صادر من المنطقة التعليمية التابع لها المعهد الأزهري.

- يكتب مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد رقم جلوس الطالب المعيد للعام وسنة الإعادة في كشف 2ج في الملاحظات.

- يجب أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن صور التي تسلم للمعهد في استمارة الامتحانات.

رابط استمارة الثانوية الأزهرية 2024 

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنّه يمكن للطالب الدخول إلى الرابط هنـا، إذ يدخل الطالب كل بياناته الشخصية والمواد الدراسية التي يدرسها خلال العام، وفقا لشعبته الدراسية علمي أو أدبي.

 

 

 

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