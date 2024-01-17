شروط توافر ترخيص مزاولة مهنة للمتقدمين على وظائف الحكومة 2024

أجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تساؤل أحد المواطنين المتقدمين لوظائف الحكومة 2024، وتضمن السؤال، مدى وجوب توافر ترخيص مزاولة مهنة لوظيفة معاون كميائي شرعي.

ترخيص مزاولة المهنة

ورد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة على التساؤل، قائلًا: «ترخيص مزاولة المهنة للمتقدمين لوظائف الحكومة 2024، مطلوب فقط لوظيفيتي معاون طبيب شرعي معملي وميداني، وهما للحاصلين على بكالوريوس طب وجراحة».

900 وظيفة في يناير الجاري

يُشار إلى أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن في مطلع يناير الجاري، مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد ووزارة العدل، ويمكن للراغبين في التقدم، التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، ويمكن التقديم على هذه الوظائف من هنا.