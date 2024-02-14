طالبات العريش ينظمن معرضا لمجسمات من مواد معادة التدوير

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أعمال الطالبات بمدرسة الشهيدة نهال محمد الثانوية الصناعية، وذلك تحت شعار «القراءة متعة متجددة لا تتوقف»، من خلال المكتبة النموذجية بالمدرسة.

معرض مجسمات بالمكتبة النموذجية

وعرضت إدارة المدرسة، أعمال الطالبات من المجسمات المنفذة من البيئة الطبيعية السيناوية، بعد إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، وجرى تنظيم معرض كامل بمكتبة المدرسة، اُفتتح بحضور وكيل الوزارة ومدراء التعليم الفني، وإدارة العريش التعليمية.

نال العرض، استحسان وكيل الوزارة حمزة رضوان، ومديرة إدارة العريش التعليمية منى أبو المعاطي، وشدد «رضوان» على الأهمية القصوى للقراءة، ودورها البالغ في الأهمية في فهم وإدراك الفرد بالأحداث الجارية وبناء شخصية الفرد، وأيضًا أهمية المجسمات التي تدل على أصالة الفن السيناوي.

حفل ختامي استعدادًا لدخول المسابقات

وجرى عرض الحفل الختامي للمكتبات النموذجية، الذي بدأ بقراءة القرآن الكريم للطالبة فاطمة محمد، ثم أنشودة «أتيتك يا خالقي» للطالبة هناء محمد، ثم أغنية «تحيا مصر» للطالبتين علياء منصور وعائشة منصور، ثم مقال عن القراءة للطالبة عائشة منصور، واُختتم بفقرة المناظرة بين طالبات المدرسة.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان، أنّ وكيل الوزارة ولجان المديرية، تراقب أعمال الطلبة في جميع المدارس والإدارات التعليمية، وذلك لدخول المسابقات على مستوى المحافظات، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم.