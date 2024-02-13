تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يرصد تحذيرات بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «المعاناة الإنسانية لا تتوقف في غزة.. وتحذيرات إقليمية ودولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية».

وقال التقرير: «لا تتوقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ اندلاع الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تكثر الأحاديث مؤخرا بشأن تصعيد جديد من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تخطط لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية عسكريا، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة».

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت في تقرير لها أن عملية الاجتياح العسكري لمدينة رفح الفلسطينية تقابلها اعتراضات عالمية واسعة، حيث فرّ أكثر من مليون شخص بحثا عن ملجأ، بينما تواصل إسرائلي قصفها الوحشي للقطاع.

مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدوا أن واشنطن تعارض أي عملية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، في ظل الظروف الحالية في الوقت نفسه افلذي حذر فيه بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من تداعيات كارثية حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها باقتحام رفح الفلسطينية.