درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات غدا.. انخفاض ملحوظ بسبب منخفض جوي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي يضرب أغلب المحافظات، غدًا الأربعاء، مما يتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات على كل الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة طوال النهار، وتتحول إلى شديدة البرودة بحلول المساء وخلال الصباح الباكر، فضلًا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، والوادي الجديد.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل درجات الحرارة غدًا في مصر بالتفصيل، وطوال الأسبوع الجاري.

الطقس اليوم في المحافظات

وتضمنت توقعات حالة الطقس غدا نشاطا لحركة الرياح على أغلب الأنحاء والتي تُزيد نسبة الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن وصول درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية، مما يتسبب في تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتتراوح درجات الحرارة غدا في مصر، بالمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين 8 وحتى 9 درجات، فيما تأتي العظمى والصغرى غدا في جميع المحافظات كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 20، والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 17، والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية.. العظمى 20، والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 24، والصغرى 15.

- شمال الصعيد.. العظمى 21، والصغرى 7.

- جنوب الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 11.

درجات الحرارة هذا الأسبوع

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة هذا الأسبوع بدءًا من غد الأربعاء وحتى الجمعة 16 فبراير الجاري، من المتوقع أن تسجل الآتي:

- تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 18 لـ 19 درجة، فيما تتراوح الصغرى ما بين 10 لـ 12 درجة مئوية.

- تتراوح درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية ما بين 16 لـ 17 درجة، بينما تسجل الصغرى نحو 9 لـ 10 درجات مئوية.

- درجة الحرارة العظمى في محافظات شمال الصعيد تتراوح بين 19 وحتى 21 درجة، وتنخفض بصورة كبيرة خلال المساء لتسجل الصغرى ما بين 6 لـ 7 درجات.

- تشهد أقاليم جنوب الصعيد درجات حرارة دافئة نسبيًا، إذ تتراوح العظمى ما بين 22 وحتى 25 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى ما بين 9 وحتى 11 درجة مئوية.