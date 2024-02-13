ليمونة وسرنجة.. حل سريع لعيون البوتاجاز المسدودة دون فك وتركيب

أكثر ما يهم السيدات ومن أولوياتها دائمًا هي الحفاظ على قوة نيران البوتاجاز، لذلك يبحثن عن حيل سحرية للحفاظ على النيران أو كيفية التخلص من الدهون والزيوت التي تسد عيون البوتاجاز، غافلات للحل الموجود في أيديهن وفي منازلهن بشكل دائم.

تنظيف عيون البوتاجاز المسدودة

يعد الليمون من العناصر الأساسية في التنظيف المنزلي، وذلك لما يحتويه من مواد حامضة «كاوية» في التخلص من البقع المعقدة أو لإزالة الروائح الكريهة من ألواح التقطيع، وغيرها من الأشياء ووفق ما نشره موقع «Better Homes Gardens»، فإنّ الليمون مادة فعالة في التخلص من دهون البوتاجاز.

وعن طريقة تنظيف عيون البوتاجاز المسدودة للحصول على نيران قوي، تتم عن طريق الآتي:

- ليمونة كاملة.

- سرنجة.

- نصف كوب ماء ساخن.

الحصول على نيران قوية

يُعد تنظيف سطح البوتاجاز، وإزالة العيون بالكامل حتى تظهر «الفونيا»، تضاف الليمونة على الماء الساخن «المغلي»، ومن ثم تُملأ السرنجة بالمكون، وتفريغها داخل الفونيا وأخيرًا تركها عدة دقائق، وتركيب العيون في أماكنها وتشغيلها مرة أخرى «ستنبهري بالنتائج».

وكذلك لا بد من تنظيف عيون البوتاجاز، من خلال عدة طرق منها استخدام البكينج باودر، ووضعه على عيون البوتاجاز، ومن ثم تحضير خليط من الماء والخل، ورشه على العيون وتركها لمدة 15 دقيقة، وبعد مرور المدة المطلوبة يتم وضع العيون داخل ماء مغلي وفركها بفرشاة خشنة لإزالة العوالق وغسلها جيدًا بالماء.

وهناك من يريد استخدام الإبرة أيضًا بعد استخدام الخليط لتنظيفها، وهي تمرير الإبرة الخاصة بالتسليك داخل جميع الفتحات تحت تيار قوي من المياه، حتى يدفع الشوائب أو العوالق بها.