«DMC» تبرز خبر «الوطن» بشأن تنسيق «مصري أمريكي قطري» لوقف الحرب في غزة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، ما نُشر فى عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذى جاء بعنوان «تنسيق مصري أمريكي قطري لوقف الحرب فى غزة».

كما عرض البرنامج، تقرير «الوطن»، والذى جاء بعنوان، «التحالف الوطني» يُطلق أكبر قافلة مساعدات إلى «غزة» بـ8.5 ألف طن مواد غذائية وطبية.

وقال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن جهود التحالف الوطني جزء من جهود مصر كلها شعبًا وقيادة، مشيرًا إلى أن القافلة التي تم إطلاقها بالأمس الأضخم للتحالف وتتكون من 500 شاحنة، بواقع 8.5 ألف طن مساعدات ما بين غذائية وطبية.

ضرورة تخفيف المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين

وتابع: «القافلة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين، وهي تأكيد على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة مصرية خالصة، قدمتها الدولة والشعب المصري لأشقائنا الفلسطينيين، وهو واجبنا ودورنا».

وأكمل: «مصر لم تغلق معبر رفح منذ اللحظة الأولى للأحداث وحتى الآن، فربطت خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية بالسماح بدخول المساعدات بكميات، وشاهدنا قوافل التحالف الوطني وشباب المتطوعين يصطفون بالطوابير أمام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات».