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متى تعود العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني؟.. اعرف الموعد

كتب:

مريم شريف
11:15 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
البابا تواضروس

البابا تواضروس

تعلقت قلوب الآلاف من الأقباط الأرثوذكس بالاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وينتظرونه كل يوم أربعاء، فمنهم من يحضره في مكان الاجتماع والبعض يتابعه عبر شاشات التلفزيون أو منصات التواصل الاجتماعي،، وقد يسألون: هل يعقد البابا اجتماعا اليوم؟

عظة البابا تواضروس 

وكان البابا تواضروس الثاني أعلن في عظته الأخيرة يوم 27 ديسمبر 2023، توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي مؤقتًا على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير المقرر له 13 مارس المقبل.

وأشار البابا تواضروس إلى أن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد وحتى صوم نينوى.

كما اختتم البابا في العظة الأخيرة سلسة تأملاته في طلبات القداس الغريغوري والتي استمرت على مدار 22 عظة من عظات الاجتماع، والتي بدأها 12 يوليو الماضي.

صوم يونان 2024

وجدير بالذكر أن الكنيسة تستعد لبدء صوم يونان 26 فبراير الجاري، والذي يستمر لمدة 3 أيام ينقطع خلالها الأقباط عن الطعام من منتصف الليل وحتى غروب الشمس، ويعد صوم يونان تمهيدًا للصوم الكبير الذي يعقبه بـ15 يوما؛ إذ يبدأ يوم الاثنين 11 مارس المقبل.

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