إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في نجع حمادي بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة أشرف أنور، اليوم، من إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1833 مترًا، بزمام بري الغربي بهجورة والحلفاية وقرية هو، وإزالة 4 حالات تعدٍ تابعة لهندسة الري والصرف.

وبحسب بيان مجلس مدينة نجع حمادي، جرى إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة 21 قيراطًا بزمام قرية هو.

حملة لإزالة التعديات بقنا

وقال «أنور» إنّ فريق المتغيرات المكانية يعمل على مدار الساعة، لرصد كل أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

التصدي لأي شكل من التعديات

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.