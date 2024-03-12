لا يفضل ملايين المواطنين تراكم فواتير المرافق عليهم؛ لتجنب التعرض للغرامات، لذا يحرص الجميع خلال شهر رمضان على الالتزام بمواعيد دفع الفواتير الشهرية، عبر الخدمات الإلكتروانية التي أصبحت مُتاحة من جانب الوزارت الخدمية المختلفة، منها وزارة الكهرباء.

ويستطيع أي مواطن دفع قيمة الفاتورة الشهرية أونلاين، وهو داخل منزله ودون الحاجة للتوجه خلال ساعات الصيام الطويلة إلى شركة الكهرباء لدفع الفاتورة.

«وأنت في بيتك».. ادفع فواتير الكهرباء أونلاين

لذا تستعرض «الوطن»، طرق ادفع فواتير الكهرباء«أونلاين» عبر موقع الشركة في أي يوم من أيام شهر رمضان 2024، وذلك عبر موقع الشركة الرسمي، من خلال الخطوات التالية.

- في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء عبر الرابط .

- اختر قسم الخدمات.

- اضغط على أيقونة احسب استهلاكك الشهري.

- تحديد شركة الكهرباء التابع لها.

- تحديد المحافظة.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على ادفع الفاتورة.

طرق إلكترونية لدفع فواتير الكهرباء

- استخدام المحفظة البنكية.

- محافظ شركات المحمول الثلاثة داخل مصر.

- عبر منافذ الدفع الإلكتروني وهي: «البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، أمان».