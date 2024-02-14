«شباب القليوبية» تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حصول عبدالرحمن حسن متولي، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الأثقال مرحلة الناشئين، بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 67 كيلو في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال تحت 15 - 17 - 20 سنة، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بمحافظة بورسعيد.

إنجاز جديد

وقدم «الصبروط» التهنئة للاعب على أدائه، ظهوره المميز بالبطولة، وإحرازه الميدالية الذهبية في الخطف وفي النطر والكلين في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية.

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة

وأكد الصبروط نجاح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في اكتشاف المواهب كما توجه بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل للمواهب المصرية في كافة المجالات الرياضية وغيرها والعمل على تنميتها واعدادها للوصول لمنصات التتويج العالمية

وأضاف أن المشروع يأتي في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة للموهبة الرياضية» علي المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية أو عالمية أو أولمبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.