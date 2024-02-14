رئيس جامعة المنيا يناقش مع مجلس كلية الآداب تطوير المناهج الدراسية

عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماعًا هامًا مع مجلس كلية الآداب لبحث سير العملية التعليمية ووضع خطط مستقبلية، بحضور الدكتور أشرف ماهر، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية.

استخدام أحدث الطرق الحديثة في التعلم

نقاش رئيس جامعة المنيا الرؤية المستقبلية حول الارتقاء بالعملية التعليمية، واستخدام أحدث الطرق الحديثة في التعلم، وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العصرية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للحفاظ على تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا، واستحداث وتطوير برامج جديدة:

وشدد رئيس جامعة المنيا علي مواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، وتوصيف البرامج والمقررات لضمان الاتساق بين نواتج التعلم المستهدفة، ووضع خطط طموحة بالجامعة بإعادة شباب أقدم كلياتها وتطويرها، وتحديث موقعها العام على نمط جامعات الجيل الرابع، والتنافسية بين الجامعات التي سوف تفتتح بنفس الأقاليم تباعًا.

الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة

وقال «فرحات»، إن جامعة المنيا ستحتفل باليوبيل الذهبي على إنشائها خلال عامين، مطالبا بوضع خطط طموحة لتطوير الجامعة والوصول إلى أفضل مستويات الأداء، وتحقيق تعاون مثمر بين إدارة الجامعة وأعضاء مجلس كلية الآداب، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المصري وتلبية احتياجاته.