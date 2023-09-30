منصات تشرح المناهج الدراسية مجانا.. متاحة لجميع الطلاب

مع بداية العام الدراسي الجديد، يستعد الطلاب لمتابعة المناهج الخاصة بالمواد التعليمية المخالفة، وهو ما تتيحه وزارة التربية التعليم بشكل مجاني للطلاب تيسيرًا عليهم وعلى أولياء الأمور ولمساعدتهم على تحصيل دروسهم بكل سهولة عبر الإنترنت.

وتتيح وزارة التربية والتعليم، روابط وترددات لبعض المنصات الرقمية والقنوات التعليمية للعام الدراسي 2024/2023، حتى يتاح لجميع الطلبة رؤيتها ومتابعة الدروس والحصص المختلفة من خلالها.

منصات تعليمية لمتابعة الدروس مجانا

وتأتي المنصات التعليمية لمتابعة الدروس المختلفة بشكل مجاني كما يلي:

موقع وزارة التربية والتعليم http://www.moe.gov.eg

بنك المعرفة المصري http://www.ekb.eg

بوابة المناهج lmc http://lms.ekb.eg

التعليم الإلكتروني وبه تحميل المناهج التعليمية والكتب والنماذج الاسترشادية https:///www.moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

منصة المذاكرة الرقمية study https://ekb.eg

منصة البث المباشر من الوزارة https:///stream.moe.gov.eg

منصة حصص مصر الإلكترونية https://www.hesas.eg

منصة التعليم المصري https://eduhb.moe.gov.eg

منصة مدرستنا على اليوتيوب htttps://www.youtube.com/c/EgyptianEducational

قناة وزارة التربية والتعليم steam على اليوتيوب http://www.youtube.com/c/moEegyptEdustream

القنوات التعليمية لمتابعة المناهج

قناة مدرستنا 1 تردد 12303 h بمعدل ترميز 27500

قناة مدرستنا 2 تردد 112206 v بمعدل ترميز 27500

قناة مصر التعليمية تردد 11746 v بمعدل ترميز 27500[ ]