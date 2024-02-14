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وحدة تعليم الصم الأسقفية تحتفل بعيد الحب

كتب:

مريم شريف
10:17 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
احتفال وحدة الصم والبكم بعيد الحب

احتفال وحدة الصم والبكم بعيد الحب

نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية، اليوم، احتفالًا بمناسبة عيد الحب، بمقر وحدة الصم بمصر القديمة.

استهدف اليوم، نشر ثقافة الحب والاحترام بين الأطفال، وتوفير بيئة وممتعة لهم، بالإضافة إلى منحهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم، إذ ضم 33 من الصم وضعاف السمع.

الجدير بالذكر، أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982، تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشؤون الاجتماعية برقم 4014 لعام 1993، هدفها تأهيل وتعليم الصم وذويهم، ودعم التواصل بلغة الإشارة، بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات، والاندماج في المجتمع، من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

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