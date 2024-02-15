قالوله أيامك معدودة.. طفل يتغلب على ورم دماغي بمعجزة دون تدخل طبي

السرطان مرض خطير إذا أصاب الأطفال قد يجعل حياتهم مهددة بين لحظة وأخرى، وهذا ما حدث مع أحد الأطفال في بلجيكا، الذي أصيب بورم في المخ وأخبره الأطباء بأنه على وشك الموت خلال أشهر معدودة، ولكن القدر كان له رأي آخر.

الطفل المعجزة

حين كان لوكاس في عمر الـ6 سنوات، تم تشخيصه بأخطر أنواع السرطان في مرحلة الطفولة وهو «ورم دبقي» في جذع الدماغ، ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن الأطفال المصابين بهذا المرض عادةً يعيشون من 9 إلى 12 شهرًا بعد التشخيص.

«كان لابد أن أخبر أهل الطفل بأنه سيموت» هكذا تحدث جاك جريل، طبيب الطفل لوكاس، الذي أصيب بالورم الدبقي، لكن المفاجأة غير المتوقعة كانت شفاء الطفل بعد تشخيصه بـ7 سنوات، واختفاء الورم نهائيًا من دماغه، خاصة أن حالة الطفل كان يصعب فيها التدخل الجراحي لأنها في جذع الدماغ، لذلك وصف الأطباء شفاءه بـ«المعجزة».

ما هو الورم الدبقي؟

الورم الدبقي ورم بالخلايا العصبية ذاتها، وهو أحد الأمراض الخبيثة الذي تنقسم حدته لعدة درجات من الأولى وحتى الرابعة، وتعد أعلى درجة في هذا المرض هو GBM، وفقا لما قاله الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب.

وإذا وجد الورم في جذع المخ، عادةً لا يتم استئصاله جراحيًا لصعوبة الدخول إلى هذه المنطقة الحساسة ويتم علاجه إشعاعيًا، وفقا لـ«كامل» في تصريحاته لـ«الوطن».