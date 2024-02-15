محافظ الغربية: انتهاء 60% من مشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة الكبرى

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفاصيل إنشاء مشروع مركز تجميع الألبان، الذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، داخل مدينة المحلة الكبرى، بمنطقة سكة زفتى.

مشروع مركز تجميع الألبان

وأوضح محافظ الغربية، أنّ مشروع مركز تجميع الألبان، يعمل على توفير كوب لبن صحي للمواطنين، ويُقام على مساحة 2000 م2، ويتكون من «محطة استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات».

وأشار إلى أنّ نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60%، والهدف منه هو التداول والحفظ الجيد للألبان، من أجل توفير الفقد ومنع احتكار سماسرة الألبان إلى جانب مساعدة صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

مشروعات تنموية شاملة

وأكد أنّ المركز سيدخل الخدمة قريبًا لسد احتياجات أهل مدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن أعمال التطوير والاهتمام الذي تشهده المدينة العمالية من مشروعات تنموية شاملة، منها إنشاء أول كورنيش بالمحلة.