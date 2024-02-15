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افتتاح معرض «مع الناس» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في قنا

كتب:

رجب آدم
05:26 م | الخميس 15 فبراير 2024
معرض بيع السلع المخفضة في قوص بقنا

معرض بيع السلع المخفضة في قوص بقنا

افتتح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص بقنا، وعبد القادر أمين حزب الشعب الجمهوري بقوص، معرض لبيع السلع الغذائية بشارع الري، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب بالمدينة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

سلع غذائية مخفضة بقنا 

تفقد رئيس المركز وأمين الحزب أقسام معرض السلع الغذائية، الذي ضم العديد من المواد الغذائية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% عن مثيلاتها في السوق، كما التقى «الشعيني» و«عبد القادر»، بعدد من المواطنين لاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة وأسعارها وكمياتها.

وأعرب «العيني»، عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة منافذ ومعارض بيع المواد الغذائية، بنسب تخفيضات جاذبة للمُساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومحاربة الغلاء وجشع.

أوضح علي عبد القادر، رئيس أمانة حزب الشعب الجهوري، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «مع الناس»، التي دشنها الحزب من مُنطلق مسؤوليته المٌجتمعية اتجاه المواطنين للتصدي لموجة الغلاء وتخفيفا عن كاهل محدودي الدخل، مؤكدا أنه تم دعم المعرض بطن سكر، وطن ونصف رز، 250 كرتونة زيت، 25 لفافة جبنة، 35 كرتونة سمنة، 10 كراتين مكرونة، 25 كرتونة مسحوق غسيل، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد التوسع في إقامة المنافذ لتغطية كافة قرى المدينة لاسيما مع قرب الشهر الكريم.

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بقلم رجب آدم