تعديل تركيب قطاري رقم 2010 و2011 مكيف على خط «القاهرة – أسوان»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطاري رقم 2010 و2011 مكيف «القاهرة – أسوان» والعكس، موضحة أنه اعتبارا من يوم 1 من شهر مارس المقبل، يجرى تعديل تركيب قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة – أسوان» بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة أستانلس وعربة ثانية مكيفة أستانلس بوفية ذات 36 مقعد و7 عربات ثانية مكيفة أستانلس وعربة قوى.

تفاصيل تعديلات تركيب القطارات

وأكدت الهيئة في مستند لها، أنها اعتبارا من يوم 2 من شهر مارس المقبل، يجرى تعديل تركيب قطار رقم 2011 مكيف «أسوان – القاهرة» بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة أستانلس وعربة ثانية مكيفة أستانلس بوفية ذات 36 مقعد و7 عربات ثانية مكيفة أستانلس وعربة قوى.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيجرى تطوير القطارات الإسباني وتحيا مصر في ورش كوم أبو راضى ببني سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية، مؤكدة أنه يُجر أيضا تطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجيتها.

طرق حجز تذاكر القطارات

ونوهت الهيئة إلى توفير أكثر من وسيلة لحجز القطارات لركاب الوجهين البحري والقبلي، وذلك سواء من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.