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إحالة بعض العاملين في مراكز شباب القليوبية للتحقيق.. «زوغوا من الشغل»

كتب:

حسن صالح
03:57 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الدكتور محمود الصبروط

الدكتور محمود الصبروط

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بعدد من مراكز شباب القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل والتزويغ، وكلف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بتفقد عدد من مراكز الشباب في إدارة كفر شكر وبنها لمتايعة العمل وتقديم الخدمات 

مراكز مفتوحة تمارس عملها 

 وقال وكيل وزارة الشباب بالقليوبية إنه تمت متابعة مراكز شباب «الصفين، والمنشأه الصغري، وأسنيت، وجمجرة الجديدة، وكفر سعد، وكفر عامر»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها

مراكز شباب مغلقة 

 أما مراكز شباب «ميت راضي، والمنشأة الكبرى» مغلقين في ظل غياب بعض العاملين في أوقات العمل الرسمية.

استمرار المتابعات الميدانية المستمرة

أشار وكيل الوزارة  إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.

وأضاف وكيل الوزارة أن المتابعة المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب تهدف إلى التأكد من التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمترددين وفق سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وشدد على ضرورة متابعة المراكز لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب تعتبر خدمة مجتمعية.

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