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«المؤسسات الأهلية»: خطة لتفعيل دور الجمعيات في مجال حماية المستهلك

كتب:

يسرا البسيوني
04:25 م | الخميس 15 فبراير 2024
الدكتور طلعت عبد القوي

الدكتور طلعت عبد القوي

اجتمعت لجنة حماية المستهلك بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور الدكتور  طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

مساعدة الأجهزة الرقابية في التصدي للاحتكار

وناقشت اللجنة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وخطة تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية في مجال حماية المستهلك وترشيد الإنفاق ومساعدة الأجهزة الرقابية في التصدي للاحتكار وزيادة الأسعار غير المبررة والعمل على فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

إرسال تقرير إلى مجلس الحوار الوطني

وأوصت اللجنة بإرسال تقرير عن رؤيتها في حماية المستهلك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ليكون ضمن الموضوعات التي يتم مناقشتها في المحور الاقتصادي للحوار.

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بقلم يسرا البسيوني