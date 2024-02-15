لماذا أعرب بوتين عن استيائه من حواره مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون؟

بعد الانتهاء من مقابلة المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حوار صحفي وُصف بالأكثر شهرة على الإطلاق، ذكر بوتين عدة تصريحات قوية فيما يتعلق بالقضايا المهمة حول العالم، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه أعرب مؤخرا عن استيائه الشديد من الأسئلة التي وُجهت إليه خلال الحوار.

لقاء «بوتين» مع المذيع الأمريكي «تاكر»

وخلال الحلقة التي استغرقت ساعتين و7 دقائق، واستطاعت تحقيق أكثر من 96 مليون مشاهدة فقط في الساعات الأولى من عرضها، ذكر «بوتين»، لمقدم البرامج السابق على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية «تاكر»، أن «موسكو» لم تحقق بعد أهدافها في أوكرانيا، وفي مقدمتها القضاء على جميع الحركات النازية الجديدة، بحسب ما نشرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

رد فعل «بوتين» على لقائه بالمذيع الأمريكي «تاكر»

على الرغم من أن المقابلة التي أجراها المذيع الأمريكي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» لاقت صداها بشكل واسع، إلا أن الرئيس الروسي «بوتين» البالغ من العمر 71 عامًا، لم تنل إعجابه على الإطلاق.

وفي الساعات الماضية ظهر«بوتين» على شاشة التليفزيون الروسي الرسمي، في حوار مع المذيع بافيل زاروبين، قال فيه إنه لم يحصل على الرضا الكامل من مقابلته الأخيرة مع تاكر كارلسون، إذ فشل المذيع في توجيه أسئلة حادة خلال المقابلة، فقد كان يتوقع أن يكون أكثر عدوانية في حديثه، ما سيجعله يعبر بشكل أوضح عن آرائه في القضايا البارزة بالمنطقة.

وأضاف «بوتين» عدة نقاط أخرى جعلته يشعر بعدم الرضا خلال ساعات الحوار، نذكرها فيما يلي:

1- حاول «تاكر» مقاطعة «بوتين» أكثر من مرة.

2- لم يحصل على الرضا الكامل من تلك المقابلة، نتيجة عدم شعوره بالراحة خلال الحديث.

3- كانت الأسئلة بسيطة وليست بنفس الدرجة من الحدة التي كان ينتظرها «بوتين».