6 محافظات تعلن استمرار تعليق الدراسة لليوم الثاني: خلايا رعدية ورياح

لليوم الثاني على التوالي أصدرت مجموعة من المحافظات على مستوى الجمهورية قرار تعليق الدراسة بها وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الخلايا الرعدية الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، بالإضافة لنشاط للرياح وقد يصاحبها سقوط حبات البرد وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، ترصد حالة الطقس المتوقعة غدا على المحافظات التي أعلنت تعليق الدراسة بها لليوم الثاني.

طقس البحيرة

يسود في قرى ومدن محافظة البحيرة، طقس لطيف نهارًا على البحيرة، مائل للبرودة على الأنحاء كافة في المحافظة، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

وكان قد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات، واليوم اعلن استمرار التعطيل حتى غد الأحد.

طقس الإسكندرية

وفي الإسكندرية، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، تعطيل الدراسة السبت، واليوم استكمل التعليق حتى الغد، وذلك للطلاب والمعلمين، ويسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا في الإسكندرية، ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، على أن تكون درجات الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

طقس مطروح

قرر خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة بداية من السبت المقبل حتى إشعار آخر، حيث تعود الدراسة مع تحسن الأحوال الجوية في المحافظة، نظرًا لتوقعات بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة، إذ تشهد المحافظة طقسًا لطيفًا في فترة النهار، ومائل للبرودة ليلًا، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

طقس الدقهلية

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تعليق الدراسة على مستوي المحافظة بكل المراحل التعليمية وذلك اليوم السبت واستمرارها حتى غد الأحد إذ كان سوف يتم تمديد التأجيل أو العودة مرة أخرى، ويسودا غدا في الدقهلية طقس لطيف نهارا، مائلًا للبرودة ليلًا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

طقس كفر الشيخ

أما في محافظة كفر الشيخ فقرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة بداية من السبت واليوم قرر التأجيل غدا الأحد نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، إذ تشهد المحافظة طقسًا لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على كافة مناطق المحافظة، ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة رعدية أحيانا، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

طقس دمياط

واخيرا قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة السبت والأحد لسوء الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، إذ يسود طقس لطيف نهارًا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة مع سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.