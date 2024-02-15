حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. سقوط أمطار غزيرة ورعدية على 7 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات القادمة، متوقعة سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق بسبب التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن غدا يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون باردا على السواحل الغربية ومائلا للدفء على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. سقوط أمطار غزيرة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، بينما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أنه خلال الساعات القادمة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على ترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 9 درجات مئوية.

- حنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.