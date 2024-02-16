«رعدية وثلجية».. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة تضرب 18 محافظة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا عاجلًا للمواطنين في عدة محافظات، من سقوط أمطار اليوم، على أن تكون متفاوتة الشدة، ما بين غزيرة ورعدية وثلجية في بعض الأحيان، إذ تؤثر خلايا رعدية عملاقة بقوة على بعض المناطق، متسببةً في سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد، فيما يستمر سقوط الأمطار حتى الأحد 18 فبراير.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار اليوم، متضمنة كافة التفاصيل عن أمطار القاهرة، وأمطار الإسكندرية، إلى جانب موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار.

الأرصاد تحذر طقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الأجواء الممطرة الشتوية بامتياز على أغلب الأنحاء، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، بسبب تكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية، فضلًا عن وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار اليوم على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم تشمل التالي:

- القاهرة الكبرى تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، تصبح رعدية في بعض الأحيان على فترات متقطعة.

- محافظة الإسكندرية، وبورسعيد، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية.. تشهد سقوط أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، يصاحبها أحيانًا سقوط حبات البرد.

- الغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وخليج العقبة، وخليج السويس، تتعرض لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة ومناطق متفرقة.

- المنيا، والفيوم، وبني سويف، تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية في بعض الأحيان على فترات متقطعة وأماكن متفرقة.

الأرصاد الجوية الأيام القادمة

ويتواصل هطول الأمطار ضمن الأرصاد الجوية الأيام القادمة، إذ من المتوقع أن تكون كالتالي:

- السبت 17 فبراير.. أمطار متوسطة تضرب شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

- الأحد 18 فبراير.. أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويتوقف سقوط الأمطار اعتبارًا من الإثنين 19 وحتى الأربعاء 21 فبراير.