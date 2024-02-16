الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انتشار للشبورة وسقوط أمطار رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس مائل للبردوة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البردوة في الساعات المتأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، مع تساقط للأمطار التي تتراوح من غزيرة ورعدية أحيانًا إلى خفيفة، وشبورة مائية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم .. أمطار من خفيفة إلى رعدية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في حالة الطقس اليوم، سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

شبورة ونشاط للرياح

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، تكون للشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على المناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

استعدادات المحافظات لسقوط الأمطار

وفي السياق ذاته، واصلت غرف العمليات المركزية في دواوين عموم المحافظات، عملها، بالتعاون مع شركات المياه، استعدادًا لتساقط الأمطار، بتوفير سيارات شفط المياه من الشوارع في أماكن تجمعات مياه الأمطار، ومتابعة حالة بالوعات الصرف أولًا بأول لمتابعة تصريف مياه الأمطار.