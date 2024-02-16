«أزهري»: إصلاح الأسرة يساهم في تهذيب المجتمع

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، إنَّ للأسرة أهمية كبيرة في بناء المجتمعات، لأنها من تقدم الدعم النفسي للأبناء، مؤكداً أنَّ إصلاح الأسرة هو إصلاح للمجتمع بأكمله.

دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي

وأضاف «عرفة»، في حوراه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي للآباء يأتي كلبنة أولى في بناء المجتمعات، من خلال تقديم جيل سوي نفسياً ومجتمع آمن.

وتابع عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: «الأسرة وتقويمها أهم مسألة في الحياة، ولأن أسرة مستقرة تعطينا مجتمع آمن، والله – عز وجل – خلق الإنسان في الأصل لعبادته وكذلك للعمران، أي تعمير الأرض والدنيا وسخر لنا كل شيء وجعل الأرض مستقر لنا».

عمران الأرض

واستطرد: «خلق الله – سبحانه وتعالى - ذكر وأنثى للتكامل ولإنشاء العمران في الأرض عبر الاستقرار وتكوين أسرة سوية وسليمة وتربية النشء، وأي مجتمع يتكون من الأسرة كلبنة أساسية، وصلاح الأسرة هو صلاح المجتمع، والأمن الأسري يتحول لأمن مجتمعي بُنيت على أساس سليم».