حسن وحسين.. سر يقلب الحياة في مسلسل مسار إجباري خلال رمضان 2024

على مدار 15 حلقة يخوض الفنان الشاب عصام عمر والفنان أحمد داش، تجربة غامضة مملوءة بالإثارة والتشويق، خلال الموسم الرمضاني 2024، وتميل أحداث مسلسل مسار إجباري إلي الاجتماعيات بين الأشقاء، ومن إنتاج الشركة «المتحدة»، ويعرض على قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT خلال شهر رمضان، فما سر جملة «أخين شايلين ذنب مش ذنبهم والمسار إجباري»؟

أخين شايلين ذنب مش ذنبهم

وكشف البرومو الخاص بمسلسل مسار إجباري عصام عمر وأحمد داش يجسدان دور البطولة، وخلال المسلسل تظهر شخصيات شقيقين في مواقف بعيدة إذ يحاولان الوصول إلي بعضهم البعض، وجاء البوستر الخاص للمسلسل بكشف سر من أسرار المسلسل مكتوب تعليق «أخين شايلين ذنب مش ذنبهم والمسار إجباري».

ظروف إجبارية تجمع أحمد داش وعصام عمر خلال السباق الرمضاني

وتكشف أحداث مسلسل مسار إجباري خلال الـ 15، حلقة سر خطير يقلب حياة الأخوين حسين وحسن رأسا على عقب، ما يجعلهما يبحثان عن بعضهم البعض خلال الأحداث ويتم وضعهم تحت ظروف إجبارية عليهم التعامل معها، والظروف تجعلهما يسيران في مسار إجباري.

جريمة قتل في موسم رمضان 2024

حكاية المسلسل تدور حول شابين في مقتبل العمر عكس بعض في كل شيء، ويكتشفان أنهما إخوة، وشوق فريق العمل من خلال برومو المسلسل عن جريمة قتل، وما قصتها بكشف أخويتهم خلال الأحداث، تفاصيل الحكاية في إطار تشويقي على مدار 15 حلقة، من بطولة الفنان الشاب عصام عمر في أول تجربة دارمية اجتماعية له، والفنان أحمد داش وصابرين وبسمة وياسمينا العبد ومي الغيطي، ومن إخراج نادين خان، والكاتب أمين جمال ويُعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر منصة watch it.