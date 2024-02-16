7 معلومات عن جدري ألاسكا وطرق الوقاية منه.. غير موجود في مصر

الخوف والقلق، سيطرا على الآلاف من قاطني الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وفاة أول حالة أصابها فيروس جدري ألاسكا «ألاسكابوكس»، وذلك خوفا من تفشي الفيروس بصورة مرعبة مثلما حدث عقب انتشار فيروس كورونا.

معلومات عن جدري ألاسكا

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن فيروس جدري ألاسكا، وأسباب الإصابة به، فضلا عن تأثيره على الجسم في حال الإصابة وطرق الوقاية منه، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن».

- فيروس ألاسكا هو أحد أنواع الفيروسات الجدرية، وهو مرض نادر يصيب الأشخاص.

- هو فيروس مزدوج الحمض النووي يأتي من نفس جنس الجدري، مثل جدري القرود وجدري البقر.

- سمي بهذا الاسم لأنه اكتشف لأول مرة في ألاسكا عام 2015.

- يستوطن فيروس جدري ألاسكا في مجموعات صغيرة من الثدييات.

- الحيوانات الأليفة مصدر أساسي للعدوى به، أي ينتقل من الحيوان للبشر.

- غير موجود في مصر.

- آلام العضلات من أبرز أعراضه.

أعراض الإصابة بجدري ألاسكا

وأضاف «بدران»، أن أعراض جدري ألاسكا، قد تكون خفيفة للغاية تختفى بدون علاج بعد بضعة أسابيع، بينما الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة تكون الأعراض لديهم أكثر خطورة مثل ظهور آفات جلدية أو نتوءات أو بثور، تضخم الغدد الليمفاوية، وآلام المفاصل، أو العضلات.

تعد من أفضل طرق الوقاية من جدري ألاسكا للحفاظ على سلامة الجميع، هي البعد عن الحيوانات الأليفة والحفاظ على مسافة آمنة، وغسل الأيدي مرارًا وتكرارًا، وينصح بعدم التعامل مع الحيوانات البرية أو تحويلها لحيوانات أليفة.