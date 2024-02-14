اليوم.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة ودمياط والأقصر

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه صباح اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظات «دمياط، والأقصر، والقاهرة» للقيام بأعمال الصيانة

الأماكن المتأثرة بقطع المياه بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قطع المياه عن مناطق «البروج شرق - عزبة مدني - عزبة الطرش - منطقة السودسي - منطقة النجمة - منطقة الرواعي»، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة 2 عصر نفس اليوم، لافتا إلى أن سبب الانقطاع نظراً لأعمال غسيل وتطهير الخزانات الأرضية لمرشح مياه قباح شرق.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجرى تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الاتصال بالأرقام التالية - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752.

مدة قطع المياه بمناطق دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مدينة رأس البر، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات، لافتًا إلى أنَّ سبب الانقطاع تركيب أجهزة قياس تصرف علي خط 600 مم.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه بالقاهرة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات، لافتًا إلى أنَّ سبب الانقطاع يعود إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع الترعة التوفيقية.