وائل إحسان: محمد سعد «غول تمثيل».. وأحمد حلمي «عبقري» ويختار أدواره بعناية

قال المخرج وائل إحسان إن الفنان محمد سعد استطاع تحقيق نجومية كبيرة بعد فيلمي «اللمبي» و«اللي بالي بالك»، مشيرا إلى أن الإيرادات كان تتعدى في اليوم الواحد مليون جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه لا يحب تكرار الشخصيات التي قام بإخراجها، موضحا: لكن بعد فيلم اللمبي ذهب مع محمد سعد إلى مدينة الإسكندرية وفوجئ بالتفاف الناس حول محمد سعد ونادوا عليه باللمبي وهنا قرر عمل جزء ثان من اللمبي في فيلم اللي بالي بالك.

وعن أسباب عدم حفاظ محمد سعد على نجوميته الكبيرة مجددا بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك كشف: فيه ناس شدت محمد سعد لتحت زي اللي بيحصل مع محمد صلاح دلوقتي، ويمكن من ضمن عيوب محمد سعد أنه لا يقبل النقد رغم أن لديه طاقة كبيرة في التمثيل.

وأثنى المخرج الكبير وائل إحسان على الفنان أحمد حلمي قائلا: حلمي فنان شديد الذكاء، لافتا إلى أن فيلم مطب صناعي هو تجسيد لرحلة حياته الشخصية.

وأوضح أن الحياة عبارة عن مجموعة من المطبات التي يجب على الإنسان العمل على تجاوزها وهو ما فعله أحمد حلمي في فيلم مطب صناعي.

وعن الفارق بين أحمد حلمي ومحمد سعد قال: حلمي عبقري ويختار أدواره بعناية، أما محمد سعد فهو غول تمثيل ولديه طاقة كبيرة وجهد كبير في الأداء.