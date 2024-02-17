«صحة القليوبية» تطلق حملة توعية بسرطان الأطفال.. 5 نصائح تقلل الضغط عن المصابين

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إطلاق حملة شهر التوعية بسرطان الأطفال، تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال تحت شعار «ابتسامة أطفالنا من ذهب».

أهمية تقليل الضغط النفسي علي الأطفال المصابين

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الأطفال، مشيرا الى أهمية تقليل الضغط النفسي على الأطفال، وتحسين الحالة المزاجية وزيادة شعوره بالراحة.

نصائح لتقليل الضغط النفسي على الأطفال المصابين

وقدم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعض النصائح لتقليل الضغط النفسي وإسعاد الطفل المصاب بأمور بسيطة، في يومهم العالمي منها:.

- كن دائمًا إلى جانب طفلك ودعمه بكلمات التشجيع.

- احتضن طفلك بصفة مستمرة إذا أراد البكاء، اتركه يبكي بحرية واحتضنه بقوة فهذا يخفف من الضغط النفسي على الطفل.

- حضر طفلك قبل العلاج وقبل أي شيء مؤلم، مثل سحب عينة دم أو ما إلى ذلك واشتري له شيئاََ يُحبه، واحصل على مساعدة من الأخصائى الاجتماعي الطبيب النفسى التمريض.

- ساعد طفلك على الاسترخاء، وابحث له عن أماكن الترفيه ليقضي بها وقته مثل غرف اللعب والمكتبات، والنادي والسينما والمسرح.

- إذا كان لطفلك حلم بسيط حاول أن تحقق حلمه، أو جزءاََ منه أو شيئاََ يشبهه قد يمنح طفلك السعادة.