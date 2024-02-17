رقية الرسول محمد لحفيديه «الحسن والحسين».. استخدمها لأبنائك

في كثير من الأحيان يحرص الآباء والأمهات على قراءة الرقية الشرعية لأطفالهم من حين لآخر، لحمايتهم من أن يمسهم أي سوء، إذا كانت الإصابة بأي مرض أو حتي الحسد، أو وقوعهم في أزمات مختلفة عصبية أو نفسية، وغيرها من أي مشكلات أخرى.

الخطوات الصحيحة لرقية الصغار

وعادة يبحثون عن الخطوات الصحيحة لرقية الصغار، وخلال السطور التالية نستعرض الرقية الشرعية للأطفال على نهج رسول الله، وفقًا لما نشرته دار الإفتاء على موقعها الخاص.

خطوات الرقية

- في البداية يتم قراءة سورة الفاتحة.

- قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس بالنفخ باليدين.

- تكرار الخطوتين السابقتين لـ3 مرات متتاليات.

- يمسح الأب أو الأم باليدين على جسم الطفل الذي يرقونه.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بما قام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، خلال رقيته لحفيديه الحسن والحسين، رضي الله عنهما، إذ كان النبي يرقي بها الحسن والحسين ويعوذهم بالمعوذات وسورة الإخلاص والناس والفلق يقرأهم، ثم يمسح عليهم.

وكشفت دار الإفتاء عن الشروط الأساسية للقيام بالرقية وهي الوضوء وأداء صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة، والأولى تكون قبل صلاة الفجر وبعدها يتم قراءة الرقية الشرعية، والأخري تكةن عقب صلاة العصر، والقيام بخطوات الرقية مرة ثانية، والاستعانة بالتعويذات النبوية الشريفة، «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، مع الإكثار بالدعاء.