تحسن في أداء الذهب عالميا.. هل يعوض المعدن الأصفر خسائره؟

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، لتعوض خسائر جلسة أمس، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي من شأنها أن تغير من توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وسجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمية ارتفاعا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3%، ليتداول حاليا عند المستوى 2026 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2020 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2011 دولار للأونصة.

تعافي أسعار الذهب اليوم

ورصد تحليل جولد بيليون تعافي أسعار الذهب اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي تعتبر أهم الأحداث التي تصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير بنسبة 2.9% مقارنة مع القراءة السابقة 3.4%، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الجوهري السنوي بنسبة 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

وفقا لاستطلاع رأي أجراه البنك الفيدرالي في نيويورك، توقع المواطنون استقرار التضخم إلى حد ما في بداية العام، وبالتالي قد نرى تراجع في معدلات التضخم ولكن بشكل معتدل.

وعن سيناريوهات التضخم ، يرى تحليل جولد بيليون أنه إذا جاء التراجع في معدل التضخم بشكل كبير أكبر من المتوقع سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على مستويات الدولار الأمريكي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب، لأن هذا يعني أن التضخم يقترب بشكل أسرع من المتوقع من مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي، وبالتالي قد يبدأ البنك خفض الفائدة بشكل أسرع.

أما إذا جاءت بيانات التضخم لتفاجئ الأسواق وتشهد ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة فهذا يعني أن التضخم يحتاج لمزيد من الوقت قبل أن يتراجع بشكل مستدام، وبالتالي سيبقي البنك الفيدرالي الفائدة عن مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت، وفي هذا السيناريو سيترفع الدولار بشكل كبير ويضغط بالسلب على أسعار الذهب.

توقعات الأسواق بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية

بيانات التضخم اليوم من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية، إذ تظهر احتمال بنسبة 86% أن البنك الفيدرالي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس القادم، وتظهر احتمال آخر بنسبة 52% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع درجة مئوية خلال اجتماع البنك في مايو القادم.

وبشكل عام تتوقع الأسواق أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 4 مرات خلال هذا العام بمجمل 100 نقطة أساس، وذلك بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي في ديسمبر الماضي بخفض الفائدة في 2024 لثلاث مرات بإجمالي 75 نقطة أساس.

أما عن مستويات الدولار الأمريكي فقد ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.2% ليقترب من أعلى مستوى سجله منذ 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، ويؤدي الأداء الحالي للدولار إلى استمرار الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي.

طلب البنوك المركزية على الذهب

الطلب من البنوك المركزية كان في أفضل حالاته، ومتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه ولكن بوتيرة أبطأ خلال عام 2024، فقد كشف مجلس الذهب العالمي أن كلا من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي التركي قد قاما بزيادة احتياطاتهما من الذهب في شهر يناير الماضي.

واشترى البنك المركزي الهندي 9 أطنان من الذهب وهي أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طن من الذهب في يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طن، أقل بنسبة 6٪ من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذي سجلته تركيا في فبراير 2023.

وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طن من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طنا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقع مجلس الذهب العالمي بأنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل في عام 2024.