بعائد يصل لـ30%.. تفاصيل أعلى شهادة ادخارية في مصر

تقدم البنوك المصرية عددا كبيرا من الأوعية والشهادات الادخارية، ذات العائد المتنوع والمتغير وفقاً لمدة الشهادة، كما تختلف تلك الشهادات بحسب الحد الأدنى لشرائها ومعدل الفائدة ومدة استمرارها، وكشف بنك التنمية الصناعية مؤخرًا عن أحدث شهاداته الادخارية بعائد يصل إلى 30%، حيث تعبر تلك الشهادة هي الأعلى عائد في التاريخ.

تفاصيل شهادة «Smart» من بنك التنمية الصناعية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يرغب المواطنين معرفته عن شهادة «Smart» ذات العائد 30% والمقدمة من بنك التنمية الصناعية، عن طريق طرح أهم الأسئلة المتعلقة بالشهادة والرد عليها.

ما مدة الشهادة؟

تستمر مدة الشهادة من يوم واحد حتى 300 يوم.

ما الحد الأدنى لشراء الشهادة؟

الحد الأدنى لشراء الشهادة 250 ألف جنيه ومضاعفاتها.

ما معدل العائد علي الشهادة؟

سعر العائد على الشهادة يصل إلى 30% سنويًا، ويرصد العائد بنهاية المدة.

متى يبدأ احتساب العائد؟

يبدأ احتساب عائد المنتج الادخاري من نفس يوم عمل طلب العميل.

هل العائد على الشهادة ثابت أم متغير؟

يمنح المنتج الادخاري سعر عائد تصاعدي يحتسب يومياً ويرصد بنهاية المدة.

هل توجد غرامات او مصاريف عند كسر الشهادة؟

لا يوجد أي مصاريف أو غرامات في حال رغبة العميل كسر الشهادة.

هل يمكن الاسترداد المكبر للشهادة؟

إذا رغب العميل في الاسترداد المبكر المبكر للمنتج الادخاري SMART، يطبق عليه البنك نسبة العائد المعلنة للمدة المنقضية للمنتج.