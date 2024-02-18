«القابضة للكهرباء» تحذّر المواطنين من الصعق بسبب التعرض للكابلات المكشوفة

حذّرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خطر كابلات الكهرباء المكشوفة والموجودة فوق الأرض أو المُتدلية قرب النوافذ والشرفات والتي تشكل مجموعة من المخاطر التي يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر.

وحددت الشركة القابضة للكهرباء في منشور عبر حسابها على فيس بوك، بعض المخاطر الشائعة المرتبطة بهذا النوع من كابلات الكهرباء المكشوفة، كما يلي.

وذكرت الشركة القابضة للكهرباء، أنّ لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة قد تعرّض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة وقد تكون الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.

مواد قابلة للاشتعال

وتابعت أنّ كابلات الكهرباء المكشوفة قد تتسبب في نشوب حرائق حال تعرضها لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.

وقوع حوادث تصادم

وقد تؤدي الكابلات المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، حيث يمكن للسيارات أو الدراجات أن تصطدم بها، أو محاولة تفاديها قد تتسبب في وقوع حوادث.

انقطاع التيار الكهربائي

والتعرض للكابلات المكشوفة قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المتواجد بها الكابل والمناطق المحيطة.

التعرض للصعق والإصابات

وتابعت الشركة أنّ الأطفال عُرضة لـ الصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات، ويجب الحذر واتخاذ احتياطات السلامة وتجنب الاقتراب أو التعامل مع الكابلات الكهربائية، وإبلاغ الشركة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر.