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«القاهرة الإخبارية»: مؤتمر ميونخ للأمن يعقد جلسة خاصة بدولة الصين حاليا

كتب:

منار مجدي
03:35 م | السبت 17 فبراير 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

أكد مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق، أن مؤتمر ميونخ للأمن يعقد الآن جلسة خاصة بدولة الصين بعنوان «الصين في العالم»، لافتا إلى أن وزير خارجية الصين يحضر هذه الجلسة، وتحدث عن عدة أمور، حيث قال إنه على أوروبا أن تكون حذرة في أي قرارات تتخذها بشأن الصين، لأن هذه القرارات لا تؤثر على أوروبا والصين فقط، ولكن تؤثر على بقية دول العالم.

الصين لم تقدم أسلحة نووية إلى أوكرانيا

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن وزير خارجية الصين تحدث أيضا عن توترات العلاقات الصينية الأمريكية، وأشار إلى الحديث عن المساعدات العسكرية الصينية إلى روسيا، مؤكدا أن الصين لا تقوم بهذا الأمر، ولن تنخرط مستقبلا في حرب نووية بسبب الصراع الدائر الآن بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الصين لم تقدم أي أسلحة نووية لأي جهة من الجهات.

أوروبا تمد أوكرانيا بالمساعدات التي تحتاجها

كما قال وزير خارجية الصين، إن أوروبا تمد أوكرانيا بالمساعدات التي تحتاجها من وجهة نظرها.

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بقلم منار مجدي