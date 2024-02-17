بعد طرح شهادة الـ30%.. خبير يكشف أفضل طرق الاستثمار الناجح

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ اختيار الوعاء الادخاري الأفضل يختلف من شخص لآخر، وفقًا لاحتياجاته الخاصة والظروف المحيطة، فالذهب بديل استثماري يجلب عائد في نهاية المدة، عند طرح سعر البيع من سعر الشراء، بينما يمكن أن يحصل المواطنين على عائد شهري من الشهادات الادخارية.

عوامل اختيار المجال الادخاري الأفضل

وأوضح «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشهادات الادخارية أفضل بالنسبة لفئة كبار السن، وجميع المواطنين الذين على المعاش، لأنّها تمنحهم عائد شهري بجانب المعاش، أو المرتب الأساسي، بينما يوجد عدد من العوامل التي يتم اختيار الوعاء الادخاري بناءً عليها، أهمها تحديد احتياج المواطن لنوع دورية العائد سواء شهريًا أو في نهاية المدة، ففي حالة الحاجة لعائد دوري فالحل الأمثل هو الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك بأعلي عائد، والتي كان آخرها شهادة بنك التنمية الصناعية ذات العائد 30%.

الذهب استثمار طويل الأجل

وأشار إلى أنه في حالة عدم احتاج عائد دوري فإن الخيار الأفضل هو الذهب، لأنه استثمار طويل الأجل، إذ ارتفع سعر الذهب على مدار الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 300% تقريبًا، كما أن لخبرة الشخص الراغب في الاستثمار دور أيضًا في تحديد الوعاء الأمثل، فإذا امتلك خبرة في أحد المجالات فالأفضل استثمار تلك الخبرات في نشاط أو مشروع يدر عائد أفضل، ويزداد حجم المشروع بمرور الوقت، مع الحرص على عدم وضع كل رأس المال في مجال استثماري واحد.