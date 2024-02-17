تشغيل خدمة جديدة لركاب خط «منوف - كفر الزيات» بعربات تحيا مصر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتي «منوف - كفر الزيات» والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط «منوف - كفر الزيات»، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/2/2024، موضحة أنه يقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً.

وأوضحت في تقرير لها، أن قطار رقم 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً، ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً، مؤكدة أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.

مواعيد قطار رقم 856 تحيا مصر «كفر الزيات - منوف»

يتحرك القطار من محطة كفر الزيات الساعة 5:25 مساءً، ويصل إلى محطة الدلجمون الساعة 5:29 مساءً، ويتحرك منها الساعة 5:30 مساءً ثم يصل إلى محطة قصر نصر الدين الساعة 5:33 مساءً ويتحرك منها الساعة 5:34 مساءً، ثم يصل إلى محطة كفر مشلا الساعة 5:39 مساءً ويتحرك منها الساعة 5:40 مساءً ثم يصل إلى محطة مشلا الساعة 5:43 مساءً ويتحرك منها الساعة 5:44 مساءً.

ثم يصل القطار إلى محطة عزبة الحطيم الساعة 5:48 مساءً ويتحرك منها الساعة 5:49 مساءً ثم يصل إلى محطة طنوب الساعة 5:53 مساءً ويتحرك منها الساعة 5:54 مساءً ثم يصل إلى محطة كوم مازن الساعة 5:57 مساءً ويتحرك منها الساعة 5:58 مساءً.

محطات وقوف القطار

ثم يصل القطار إلى محطة عمروس الساعة 6:01 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:02 مساءً ثم يصل إلى محطة بشتامي الساعة 6:06 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:07 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة زاوية البقلي الساعة 6:10 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:11 مساءً ثم يصل إلى محطة دناصور الساعة 6:14 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:16 مساءً ثم يصل إلى محطة دشنواي الساعة 6:20 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:21 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة الشهداء الساعة 6:27 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:28 مساءً.

ثم يصل القطار إلى محطة عشما الساعة 6:32 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:33 مساءً ثم يصل القطار إلى محطى العراقية الساعة 6:36 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:37 مساءً ثم يصل القطار إلى محطى منشية سلطان الساعة 6:42 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:43 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة سانجرج الساعة 6:47 مساءً ويتحرك منها الساعة 6:48 مساءً وأخيراً يصل إلى محطة منوف الساعة 6:55 مساءً.