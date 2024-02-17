تخفيضات بأسواق الجوهرة الحكومية بشمال سيناء.. كيلو السكر بـ 27 جنيها

تنتشر أسواق الجوهرة في غالبية الأماكن بمحافظة شمال سيناء، حيث تم انشاؤها تخفيفا عن المواطنين، ومراعاة لظروف محدودي الدخل.

وذكرت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان لها، أنه تم إنشاء 4 أسواق للجوهرة في العريش، والشيخ زويد وبئر العبد.

وأضافت الغرفة التجارية، أن الأسواق متخصصة في بيع المواد الغذائية، واللحوم والأسماك، والخضروات والفاكهة والدواجن.

أماكن أسواق الجوهرة للمواد الغذائية بشمال سيناء

أسواق الجوهرة للمواد الغذائية في الرفاعي بالموقف القديم بالعريش.

أسواق الجوهرة في الحديقة بوسط المدينة.

أسواق الجوهرة في الشارع السريع بالقرب من الضرائب بالشيخ زويد.

أسواق الجوهرة بجوار مجلس المدينة في بئر العبد.

وذكر بيان للغرفة التجارية، بأن أسواق الجوهرة تتميز بعدة أشياء أهمها، نظافة المنتج، واستمرارية التخفيضات على المنتجات التي تباع في السوق، علاوة على الحفاظ على جودة اللحوم والدجاج، بالإضافة إلى عمليات التي تبدأها في شهر رمضان من كل عام.

وأضافت الغرفة التجارية، أن السكر يباع بسعر 27 جنيها، علاوة على تخفيض سعر الأرز إلى 28 جنيها، وهناك بضائع سوف تصل خلال أيام، بأسعار مخفضة يتم الإعلان عنها فور الوصول.