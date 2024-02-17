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الكشف على 1867 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
07:13 م | السبت 17 فبراير 2024
قافلة القليوبية الصحية

قافلة القليوبية الصحية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، الكشف على 1867 مواطنا بالمجان خلال القافلة الطبية المجانية بقرية الشقر، التابعة لكفر شكر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

عيادات طبية في مختلف التخصصات

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الشقر بكفر شكر على مدار يومين، وتم الكشف خلالها على 1867 مواطن مجانا، من خلالعيادات طبية في مختلف التخصصات.

أعمال القافلة

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تنوع أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة وجراحة ونسا وأطفال، ورمد وجلدية وأسنان وتنظيم أسرة، إلى جانب عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى وجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.

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