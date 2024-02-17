في ذكرى تأسيسها.. 10 معلومات عن «جازبروم» عملاق الغاز والنفط الروسية

قبل 31 عاما، أنشأت روسيا، شركة «جازبروم» عملاق النفط والغاز في البلاد، ومنذ إنشائها، عززت الشركة قطاع صناعة الغاز في البلاد.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ31، إن الشركة تعمل لصالح تنمية البلاد، وضمان أمن الطاقة وحماية مصالح بلاده، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، وفقا لشبكة «روسيا اليوم»، أن شركة «جازبروم»، تحتل مكانة رائدة في صناعة الغاز العالمية، وتعمل على تطوير أسواق واعدة لمنتجاتها.

ونرصد أهم المعلومات عن شركة «جازبروم» الروسية:

- «جازبروم» شركة مساهمة تمتلك الحكومة الروسية حصة الأسد فيها.

- تعد أكبر شركة لاستخراج الغاز الطبيعي في العالم، وواحدة من أكبر شركات الطاقة.

مقر شركة «جازبروم» الرئيسي في سان بطرسبورج

- يقع مقر شركة «جازبروم» الرئيسي في مدينة سان بطرسبورج.

- بدأت عملية الخصخصة عام 1994، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

- دخلت عملاق النفظ والغاز سوق الاقتراض من القطاع الخاص للمرة الأولى في 1997.

- تمتلك أكبر نظام لنقل الغاز في العالم بطول داخل حدود روسيا 179.3 ألف كيلومتر، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة.

- حققت أرباحا بلغت 296 مليار روبل في النصف الأول من العام الماضي 2023، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

- شركة «جازبروم» مدرجة في بورصة موسكو.

- في 17 فبراير من العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق لـ«روسيا اليوم»، مرسوما يعفي شركة «جازبروم» والشركات التابعة لها من ضرائب الدخل المرتفعة عند تصديرها الغاز الطبيعي المسال.

- في 20 نوفمبر الماضي، وضعت مجلة «فوربس» الأمريكية، شركة «جازبروم» في صدارة ترتيب 30 شركة روسية من حيث الاستثمارات الرأسمالية، وبلغ حجم استثمارات الشركة الروسية في 2.3 تريليون روبل.