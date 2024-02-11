لينك استمارة الثانوية العامة 2024.. سجل بياناتك الآن

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن يُتاح التسجيل لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي إلى يوم الخميس 22 فبراير.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

وحددت رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة بـ200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، علاوة على 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

لينك استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة أنه لكي يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي استخدام لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من هـنا، لابد أن يكون لدى الطلاب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بهم، وإذا لم يكن لدى الطلاب بريد إلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من أن الاستمارة الإلكترونية مُوضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي للشعبتين الأدبية والعلمية.