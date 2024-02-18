سعره لا يتعدى الـ2 جنيه.. مكون منزلي واحد يجعل ألوان ملابسك زاهية في دقائق

الغسالة من الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها، والتي ترغب السيدات في الحصول على أفضل نتيجة، والتخلص من البقع والحفاظ على الألوان، يبدو الأمر صعبًا، إلا أن هناك مكونا واحدا موجودا في كل بيت، يساعد في الحفاظ على الألوان زاهية كما كانت، وعلى الرغم من أنه رخيص إلا أن البعض يجهل فوائده المذهلة.

بمكون منزلي واحد يمكنك الحفاظ على ألوان ملابسك زاهية، وذلك بمجرد وضعه داخل الغسالة، والذي قدمه موقع «برايت سايد» الأمريكي، باعتبارها حيلة سهلة وسريعة لمنع اختلاط ألوان الملابس معًا، والذي يمكن معرفته في التقرير التالي..

مكون منزلي يحافظ على ألوان الملابس زاهية

ترتكب معظم السيدات أخطاء عند تنظيف الملابس، الأمر الذي يؤدي إلى تلف الأقمشة، وضياع الألوان الخاص بها، وذلك عبر إضافة ملعقة كبيرة من الملح إلى الغسالة، الذي يساعدك بشكل كبير في الحفاظ على ألوان ملابسك زاهية، وذلك راجع إلى أن مركب الكلوريد الموجود في الملح يساعد بدوره في تثبيت الصبغة في الأقمشة.

تُعتبر هذه الطريقة من أفضل الحيل، التي تساعد في الحفاظ على ألوان الملابس زاهية كما كانت، ويمكن تجربتها وملاحظة نتائجها من أول مرة، كما قدم موقع «amerikanki» بعض العادات الخاطئة التي وجب الانتباه لها وجاءت على النحو التالي:

الماء البارد

ربما يتسبب الماء البارد، والمستخدم في تنظيف الغسالة، في كثير من الأحيان إلى تلفها، وذلك عند استخدامه بصورة مستمرة، من الممكن أن يؤدي في الأخير إلى تلف الغسالة، لذا يفضل في تلك الحالة تنظيفها عبر ضبطها على أقصى درجات السخونة، ومن ثم تنظيفها بواسطة كوب من الخل.

الأحمال الصغيرة

يعتقد البعض أنه الأفضل استخدام كميات قليلة من الملابس، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ الغسالة من التلف وهذا خطأ شائع، لأنها تستهلك معدلا كبيرا من الطاقة الذي لا يختلف كثيرًا عن المستخدم في حال الكميات الكبيرة، لذا ينصح بعدم تجزئة الملابس وغسلها على عدة مرات، وذلك تجنبًا لإلحاق الضرر بها نتيجة لزيادة مرات الاستعمال.

فحص الملابس

واحدة من الأمور الضرورية التي وجب الانتباه لها جيدًا، هو العمل على فحص الملابس جيدًا، قبل وضعها في الغسالة، تجنبًا لوجود أي عملات معدنية بها، التي بمجرد اصطدامها في الغسالة، من الممكن أن تؤدي إلى تلف الماتور، والذي يشكل خطرًا كبيرًا على الغسالة يمكن تلاشيه بمجرد فحص الملابس.