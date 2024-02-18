رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: لا توجد أزمة سكر في الأسواق

رفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بالتسبب في أزمة السكر بسبب الجشع والاحتكار وحجب السلع عن الأسواق قائلا: «في كل قطاع من القطاعات مش السكر بس فيه مجموعة من المٌنحرفين وده طبيعي لكن لا يجب التعميم على الجميع».

سبب أزمة السكر الرئيسية

أكمل رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «مشكلة السكر الرئيسية أنه موجود لكن لا يوجد تداول له عشان كده المستهلك لما ينزل علشان يجيب سكر مش بيلاقيه، وسعر الكيس 13 جنيها على البطاقة التموينية والتموين منحت البدالين فرصة لمنح الأسرة التي يزيد عدد أفرادها 3 كيلوا بسعر 27 جنيها».

إنتاج مصر من السكر

أردف: «إنتاجنا المحلي من السكر يغطي نحو 80 % من الاستنتاج والاستهلاك المحلي يبلغ 3.5 ملايين طن سواء من القصب أو البنجر الإنتاج المحلي يبلغ 2.7 مليون طن وما يتم استيراده لا يتجاوز 700 ألف طن سنويا».

أتم: «لا يوجد أزمة للسكر ومعارض أهلا رمضان موجودة الآن ونحن متواجدون فيها وتكالب اليوم نتيجة عجز الفترة الماضية من الكميات الناس عاوزة تشتري وتعوض فقط السكر في المنازل».