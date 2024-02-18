«الصيادلة»: وصف أدوية محلية الصنع للمرضى تعزز الصناعة الوطنية

قدم الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لاتخاذه قرار يقضي بإلزام الأطباء العاملين في المديريات والهيئات والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية، بوصف أدوية محلية الصنع للمرضى المترددين عليهم.

تعزيز الصناعات الوطنية

ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أهمية هذا القرار في تعزيز الصناعات الوطنية بشكل عام خاصة قطاع الدواء، موضحا أنه لا فارق بين المحلى والمستورد سوى السعر، لأنه يخضع لمقاييس ومعايير عالمية.

محفوظ رمزي: الدواء له مقياس عالمي

وأوضح الدواء له مقياس عالمي وبالتالي لا يوجد اختلاف بين المحلى والخارج، لافتا إلى أن أكثر من 95 % من مدخلات الصناعة عالميا تأتي من الهند والصين، والدول الأوروبية التي تصدر إلى مصر تقوم هي الأخرى بشراء الدواء الخاص بها من الهند والصين، مؤكدا أن طريقة التصنيع ومصدر المادة الخام واحدة.

تفعيل منظومة التتبع الدوائي

وطالب بضرورة تفعيل منظومة التتبع الدوائي، موضحا أنه سيؤدي إلى القضاء على تجار الأدوية المغشوشة، واختتم: «نحتاج إلى اتباع سياسة تمصير الأدوية، ونشر ثقافة الاعتماد على الدواء المحلي».