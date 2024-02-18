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خبير دولي: إفريقيا أصبحت ساحة للسباق والتنافس العالمي

كتب:

منار مجدي
10:09 ص | الأحد 18 فبراير 2024
إفريقيا

إفريقيا

قال أحمد سيد أحمد، خبير دولي، إن العلاقات العربية الإفريقية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تعتبر مصر جسرا لتفعيل وتطوير العلاقات بينهما. 

أسس جديدة لإدارة العلاقات الدولية الإفريقية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نوز»، أن مصر استطاعت ترسيخ أسس جديدة لإدارة العلاقات الدولية الإفريقية القائمة على مفهوم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، بمعنى أن كلا منها لديه ما يعطيه للجانب الآخر، ما يعود بالنفع على الجانبين.

ساحة للسباق والتنافس الدولي

وأشار إلى أن إفريقيا تمثل الآن ساحة للسباق والتنافس الدولي، وكل الدول المتقدمة تتسابق على إقامة علاقات قوية مع إفريقيا، وهذا دليل على أن إفريقيا مستقبل العالم اقتصاديا.

 

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